В январе церковные праздники следуют один за другим и привлекают огромное число верующих в православные храмы. В этом году в ряде харьковских церквей празднование проводилось при участии фармацевтической компании "Здоровье", которая уже много лет оказывает помощь православным организациям нашего города. На Крещение и праздник Собора Крестителя Иоанна все желающие могли согреться сытными обедами, организованными харьковским фармацевтическим заводом.

Фармацевтическая компания "Здоровье" на постоянной основе воплощает ряд социальных инициатив, одна из которых - это поддержка православной веры в городе Харькове. Прежде всего, через реальную помощь малоимущим слоям населения, а также пенсионерам, которые сегодня, к сожалению, нередко оказываются за чертой бедности. Часть активностей компании направлена на поддержку воскресных школ, где учатся маленькие харьковчане. И, конечно, в период, когда церковные праздники идут один за другим плотной чередой, компания "Здоровье" не могла остаться в стороне.

19 января 2019 года у реки в Большой Даниловке, где расположен Свято-Покровский храм, при поддержке компании "Здоровье" проводились масштабные гуляния в честь Крещения Господня с крестным ходом, освящением воды и последующим окунанием в прорубь.

"Купание в крещенской купели дает заряд бодрости и сил, позволяет укрепить здоровье, я и сам в этот день погружаюсь в прорубь уже много лет", -прокомментировал одну из любимых традиций харьковчан Александр Доровской, председатель наблюдательного совета ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье".

"Желаю всем нам, чтобы Господь даровал мир нашему городу, чтобы вода, которая, по словам Ветхого Завета, омывает всякий грех, была для нас исцелительной и укрепила всех", - сказал протоирей Андрей Кирьянчук, настоятель Свято-Покровского храма, в своей проповеди после обряда освящения воды.

Всех купальщиков, участников крестного хода и тех, кто просто хотел стать частью праздника, сотрудники компании "Здоровье" в морозный день согревали горячим кулешом, пирогами и ароматным чаем.

Такое же угощение на следующий день, 20 января 2019 года, ждало и прихожан Свято-Усекновенского храма города Харькова, которые пришли на Божественную Литургию в честь праздника Собора Иоанна Крестителя. Праздничную службу проводил митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий. Богослужение состоялось при большом стечении верующих - на службе присутствовали несколько сотен человек. По окончании литургии владыка Онуфрий поздравил настоятеля храма, протоиерея Ярослава Бовтюка, священнослужителей и прихожан с завершающейся чредой Рождественских и Крещенских праздников, а также с праздником Собора Крестителя Господня Иоанна и преподал архипастырское благословение.

После службы для всех прихожан сотрудники фармацевтической компании "Здоровье" подготовили сытный обед, который был особенно актуален в морозный воскресный день. Прихожане Свято-Усекновенского храма с удовольствием приняли участие в трапезе и, как отмечали многие присутствующие, получили хорошее настроение от общения за одним столом.