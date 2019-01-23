В Канаде из-за сильных морозов замерз Ниагарский водопад. Посетители постят фотографии и сравнивают себя с персонажами мультфильма "Холодное сердце", пишет "Би-би-си".

Из-за зимнего шторма столбики термометров опускались до минус 25-30 градусов Цельсия. Водопад замерз в нескольких местах.

Фото: circleofsun

Фотограф Скотт Хини как и многие другие специально отправился в Торонто для зимней съемки всемирно известного водопада. И вид скованной льдом Ниагары его не разочаровал.

"Я считаю, вполне уместным будет сказать, что зима - самое лучше время для посещения Ниагары", - признается фотограф.

Фото: Beckyab83

Ранее мы писали о том, что снегопад "парализовал" Киев.