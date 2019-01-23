В Хмельницком произошло тройное ДТП, есть жертвы (фото) [ Редактировать ]
В Хмельницком в результате столкновения трех автомобилей пострадали двое людей. Жуткое ДТП произошло 23 января, около 7:40 на Староконстантиновском шоссе, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
"По предварительной информации, 28-летний житель с. Стуфчинцы, управляя автомобилем Daewoo Lanos, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Opel Vivaro под управлением 31-летнего жителя города Винница", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель Daewoo Lanos и его пассажирка, 28-летняя жительница с. Стуфчинцы, получили телесные повреждения и были госпитализированы в Хмельницкую областную больницу. Также во время столкновения обломками пластиковых деталей получил механические повреждения еще один автомобиль - Mercedes-Benz C 200, который в момент столкновения проезжал рядом.
Ранее мы сообщали о том, что врач оказывая помощь пострадавшим в ДТП, обнаружил среди жертв свою невесту.
по теме
В Днепре автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Родственники пострадавшего просят жителей Днепра помочь в поисках свидетелей
Чоловік британської королеви принц Філіп потрапив у аварію
За процедурою, герцогу Единбурзькому довелося пройти тест на алкогольне сп'яніння, він виявився негативним - чому трапилася аварія?
В Мариуполе перевернулась маршрутка с пассажирами (фото)
В Мариуполе столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль
В Киеве автомобиль на скорости сбил военного (фото)
На дороге, которая соединяет Броварской проспект и село Зазимье, произошло жуткое ДТП
Смертельное ДТП в Харькове: защита Зайцевой пошла на радикальные меры
Адвокат Зайцевой Юлия Козырь поддержала сторону обвинения и возразила подачи ходатайства