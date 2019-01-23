Украину накроет мощная магнитная буря [ Редактировать ]
Фото: магнитная буря
В четверг, 24 января, Украину накроет магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).
С графика выплывает, что бури будут значения G1 - слабая буря. Кроме того, магнитосфера будет возбужденная также 25 января.
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