В четверг, 24 января, Украину накроет магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).

С графика выплывает, что бури будут значения G1 - слабая буря. Кроме того, магнитосфера будет возбужденная также 25 января.

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