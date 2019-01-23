В США предотвратили теракт против мусульманской общины [ Редактировать ]
Полиция Нью-Йорка задержала троих мужчин и подростка по подозрению в заговоре против исламской общины города, сообщает BBC.
"Полицейские задержали троих мужчин 18, 19 и 20-лет по подозрению в заговоре против исламской общины в городе Исламберг. 16-летнему подростку также предъявили обвинения. Суд назначил ему залог в один миллион долларов", - говорится в сообщении.
Фото: Greece Police Dept
В доме одного из подозреваемых нашли 23 единицы огнестрельного оружия и три самодельных бомбы, начиненных гвоздями.
Ранее мы сообщали о том, что террористы напали на отель с туристами.
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