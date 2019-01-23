8-летней девочке Виктории Павлик из села Скобелка Гороховского района срочно собирают средства на лечение. На операцию за рубежом необходимо 100 000 долларов.

Об этом пишет на своей странице в Facebook отец девочки Владимир Павлик.

Маленькой девочке поставили диагноз: детский церебральный паралич, двойная гепиплигия. Когнитивная недостаточность, симатоматична эпилепсия, субарахноидальная киста лобно-теменных участков обоих полушарий головного мозга, внутренняя компенсированная гидроцефалия.

Лечить ребенка согласились в израильской больнице Хаддаса. Только на обследование в медучреждении, которое продлится 5-7 дней, и проживание необходимо 7000 долларов. Уже по результатам обследования ребенку назначат операцию, которая обойдется в 100 000 долларов.

После операции ребенка ждет реабилитация в Трускавце. Курс восстановления продлится 2 месяца и будет стоить 50 000 гривен.

У семьи нет таких средств, поэтому она обращается за помощью ко всем неравнодушным.

Все, кому небезразлична судьба 8-летней девочки, могут перевести средства по следующим реквизитам:

Счет ПриватБанка 5168 7427 1002 1423 мама Павлик Леся Алексеевна (097873 16 63).