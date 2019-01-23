В Украине запустили новый банковский сервис выдачи наличных на кассе при оплате картой - "Наличные на кассе". Эта привычная для Европы услуга доступна клиентам крупнейшего украинского банка и национальной сети заправок. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на руководителя направления по работе с торговыми предприятиями "ПриватБанка" Евгения Васильцова.

"Покупка с выдачей налички - это сервис, которым охотно пользуются жители большинтсва европейских стран, а теперь и украинцы. Если вы расплачиваетесь в торговой сети картой, в случае необходимости получить наличные можно прямо на кассе, а не искать банкомат", - заявил руководитель.

Если нужны наличные в пределах небольшой суммы - а эта услуга позволяет получить на кассе супермаркета до 500 грн - достаточно во время оплаты покупки топлива или сопутствующих товаров картой попросить у кассира выдать необходимую сумму "живыми деньгами". Покупка товара и оплата его картой является обязательным условием для получения наличных. Снять наличные можно с любой дебетовой карты "ПриватБанка" (зарплатной, студенческой, социальной) с магнитной полосой, получение средств с кредитного счета на первом этапе внедрения услуги не предусмотрено. Отмечается, что услуга была запущена "ПриватБанком", Mastercard и сетью АЗК WOG.

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