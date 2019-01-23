Панама відмовила Україні надати згоду на кримінальне переслідування колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами (Держінвестпроекту) Владислава Каськіва, після його добровільного повернення в Україну в 2017 році.

Згідно з текстом документу, який отримали Українські Новини, причиною відмови є порушення Україною міжнародного права і політичні мотиви переслідування.

В листі Міністерства закордонних справ Панами вказано що: "пан Владислав Каськів не може бути засуджений або обвинувачений за кримінальні справи (злочини), відмінні від тих, які були прямо вказані в запиті про екстрадицію".

Однак, це не єдиний наслідок такого рішення Панами. Адвокат Олег Татаров в коментарі редакції повідомив, що крім прямого обмеження в переслідуванні Каськіва, відмова Панами не лише доводить на міжнародному рівні протиправні дії правоохоронних органів України щодо нього а й суттєво ускладнить екстрадицію інших підозрюваних високопосадовців.

"Україна протягом чотирьох років не домоглася екстрадиції жодного високопосадовця з жодної країни світу, а багато з них отримали або політичний притулок або інший законний статус перебування в іноземних країнах. Каськів, єдиний хто добровільно повернувся в Україну для участі у відкритому судовому процесі, розраховуючи на закон і доброчесність української правової системи. Тепер порушення державою власних безвідкличних гарантій щодо Каськіва підриває шанси України у міжнародному переслідуванні інших колишніх високопосадовців і підтверджує її політичні мотиви", - підкреслив Татаров.

Як відомо, Владислав Каськів у серпні 2016 року був затриманий Панамським підрозділом Інтерполу під час подорожі до Коста-Ріки на підставі звернення України, яка звинувачувала його у зловживанні повноваженнями на посаді голови Держінвестпроекту.

Але вже у грудні 2016 року Інтерпол скасував раніше прийняте рішення через порушення Україною законних процедур та політичні мотиви переслідування.

Попри це, у серпні 2017 року Каськів звернувся до Верховного Суду Панами із проханням про добровільну екстрадицію в Україну, заявивши про свій намір "відкрито захищатися в українському суді не зважаючи на політичні мотиви переслідування". У вересні 2017 року Верховний Суд Панами задовільнив прохання Каськіва, з урахуванням наданих Україною безвідкличних гарантій, що йому не будуть висунені будь-які інші звинувачення окрім тих, які були представлені у запиті на екстрадицію.

Того ж місяця Каськів повернувся до України. Зараз відбувається розгляд справи у Шевченківському суді м.Києва.

У жовтні 2018 року, попри надані Панамі безвідкличні гарантії, Україна звернулася до Панами за дозволом на нове переслідування Каськіва. Минулого тижня українські правоохоронці отримали відмову.

За словами Татарова, адвокат Натанаель Пінеда заявив: "Зважаючи на прохання пана Каськіва про добровільну екстрадицію, через ризики політичного переслідування Панама запитала додаткові і безвідкличні гарантії, що Україна, без будь-яких виключень, не буде його переслідувати у майбутньому за іншими звинуваченнями, крім тих які прямо вказані в проханні про екстрадицію від 23 серпня 2016 року. Україна ці гарантії надала, набувши міжнародні зобов’язання перед Панамою, і тому згідно ст. 4 п.2 Договору "Про видачу правопорушників" від 4 листопада 2003 року, вона повинна їх дотримуватися, оскільки їх порушення буде порушенням міжнародного права і прав людини".