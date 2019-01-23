Оболонский районный суд Киева вынес приговор охраннику автостоянки, угнавшего автомобиль. По дороге в магазин мужчина попал в ДТП, пишет "Хроника. инфо".

Злоумышленника приговорили к пяти годам тюрьмы с испытательным сроком в два года. Инцидент произошел в сентябре прошлого года в Оболонском районе. Подозреваемый взял автомобиль, чтобы съездить на нем в магазин. Владелец оставил ключи в салоне, а поэтому мужчине не составило труда воспользоваться машиной.

Однако все пошло не по плану и охранник попал в аварию на угнанном автомобиле. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством).

Ранее мы сообщали, что врач оказывая помощь пострадавшим в ДТП, обнаружил среди жертв свою невесту.