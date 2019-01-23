Кабмин не будет отстаивать мораторий на экспорт леса-кругляка - депутат [ Редактировать ]
Кабмин не собирается жестко отстаивать перед ЕС сохранение моратория на экспорт леса-кругляка и сознательно подыгрывает иностранной стороне в споре относительно украинского леса.
Об этом заявил председатель Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, народный депутат Виктор Галасюк, обнародовав соответствующий документ,передает "Апостроф".
"Посмотрите? какой шокирующий документ согласовал Первый вице-премьер - Министр экономики Степан Кубив, положив его на стол премьеру Владимиру Гройсману. Так цинично нынешние чиновники пытаются в угоду ЕС сдать наш с Олегом Ляшко и единомышленниками мораторий на экспорт леса-кругляка", - написал нардеп в Facebook.
Как известно, ЕС инициировал проведение двусторонних консультаций с Украиной относительно моратория на экспорт леса-кругляка, направленных на его отмену.
По словам Галасюка, правительство могло бы вообще не делегировать арбитров от Украины для рассмотрения торгового спора по леса-кругляка с ЕС, как, например, президент США Трамп уже несколько лет не делегирует арбитров в ВТО, чем фактически блокирует механизм урегулирования споров на самом высоком международном уровне.
Нардеп подчеркнул - в отличие от ЕС, который делегировал 5 арбитров, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС, украинская сторона определила лишь 4 арбитров от Украины и не имеет никаких вопросов ни к 5 европейским арбитрам, ни к 5 независимым, которые также предложенных ЕС.
"Предложенные ЕС 10 арбитров покорно согласованы украинской стороной без каких-либо замечаний и предложений", - констатировал он.
Кроме того, председатель Комитета отметил - сами арбитры с украинской стороны выбраны властью в тайном режиме, без консультаций с промышленниками, экспертами и парламентариями: "По крайней мере половина из них вряд ли вообще будут защищать украинскую позицию по мораторию на экспорт леса, потому что много лет живут на европейские гранты или работают в европейских компаниях в Украине.
"Мы с Олегом Ляшко, командой РПЛ, украинским деревообработчиками и экспертами не дадим компрадорской власти отменить мораторий на экспорт леса! Наоборот, мы его усилим, ведь несколько дней назад Комитет промполитики и предпринимательства согласовал для принятия в целом наш законопроект №9475 "В защиту украинских лесов", который запрещает экспорт дров, под видом которых контрабандой вывозят лес-кругляк вопреки мораторию", - заверил Галасюк.
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