Исчезновение самолета с футболистом: в деле появилась странная деталь [ Редактировать ]
Фото: AFP
Один из двух пилотов самолета, на котором летел новоиспеченный футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, остался на земле. Об этом сообщает Ouest France.
По информации французского издания, регистрацию на рейс в Нанте прошло три человека: спортсмен и двое пилотов, среди которых был Дэйв Хендерсон. 60-летний британский летчик считался более опытным и должен был исполнить роль капитана, однако по неизвестным пока причинам не поднялся на борт авиасудна, которое исчезло при перелете из Нанта в Кардифф.
Напомним, 21 января самолет пропал с радаров авиадиспетчеров. Той же ночью рядом с Нормандскими островами началась поисково-спасательная операция, которая никаких результатов не дала. Позднее в сети появились последние голосовые сообщения футболиста, сделанные на борту перед авиапроисшествием.
23 января поисковый самолет обнаружил в Ла-Манше различные обломки и направил спасательную шлюпку к месту поисков.
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