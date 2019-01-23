Жителю города Сумы пришла платежка с начисленными почти 133 тысячами гривен за потребленную электроэнергию, сообщили в пресс-службе ПАО Сумыоблэнерго.

Отмечается, что 3 января указанный потребитель передал показания счетчика через СМС и допустил ошибку - вместо четырех он указал пять цифр, одна из которых была лишней.

"Поэтому система насчитала на его личный счет значительный объем потребления, в результате чего был сформирован счет на оплату на сумму почти 133 тысячи гривен", - пояснили в ведомстве.

При этом в облэнерго заверили, что в следующем счете при правильной передачи показаний счетчика электроэнергии в феврале состоится корректировка этой суммы и потребитель не понесет никаких дополнительных финансовых затрат.

Ранее мы сообщали, что в Украине начнут отнимать субсидии.