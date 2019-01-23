В Україні стартує другий етап реформи децентралізації - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Завершити формування громад, передати повноваження на місця та підвищити компетентність місцевих службовців, - ось деякі з основних напрямків нового етапу децентралізації.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, всі ці зміни мають бути затверджені у Конституції.
За останні п'ять років в Україні вже сформовано 876 спроможних громад. Місцеві бюджети зросли до майже 234 мільярдів гривень, а у власність громад передано півтора мільйона гектарів земель сільськогосподарського призначення.
За словами прем'єра, зараз необхідно забезпечити незворотність реформи.
"Я сказав про те, що ця реформа успішна. Я думаю, що мільйони людей сьогодні можуть зі мною погодитись, оскільки бачать на власні очі в своїх громадах - нові міста, нові дороги, нові місця загального користування, парки, сквери, нові садочки, школи, поліклініки, автобуси, тролейбуси - фактично все те, що формує якість нашого життя", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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