Завершити формування громад, передати повноваження на місця та підвищити компетентність місцевих службовців, - ось деякі з основних напрямків нового етапу децентралізації.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, всі ці зміни мають бути затверджені у Конституції.

За останні п'ять років в Україні вже сформовано 876 спроможних громад. Місцеві бюджети зросли до майже 234 мільярдів гривень, а у власність громад передано півтора мільйона гектарів земель сільськогосподарського призначення.

За словами прем'єра, зараз необхідно забезпечити незворотність реформи.

"Я сказав про те, що ця реформа успішна. Я думаю, що мільйони людей сьогодні можуть зі мною погодитись, оскільки бачать на власні очі в своїх громадах - нові міста, нові дороги, нові місця загального користування, парки, сквери, нові садочки, школи, поліклініки, автобуси, тролейбуси - фактично все те, що формує якість нашого життя", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.