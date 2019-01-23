Спецслужби США затвердили нову розвідувальну стратегію [ Редактировать ]
Американські спецслужби попередили про загрозу з боку Росії, Китаю та КНДР, - про це йдеться у новій Національній стратегії розвідки США на наступних 4 роки.
У доповіді зазначається, що КНДР має намір створити нову ядерну зброю. А Москва і Пекін спробують скористатися ослабленням міжнародного порядку і кинути виклик США.
Особливу увагу американські розвідники планують приділити кіберзагрозам. Більшість із них надходитиме, знову ж таки, від Росії та Китаю, ще частина - від терористичних та кримінальних угруповань.
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