Як ми вже повідомили, погіршення погодних умов спостерігається по всій Україні. У східній і центральній частинах - хуртовини та ожеледиця, на заході - помірна сніголавинна небезпека. На деяких дорогах в чотирьох областях України - Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Київській - обмежено рух вантажівок.

Поліція, рятувальники та дорожні служби переведені на цілодобовий режим роботи. Водіїв просять за можливості утриматися від поїздок. Очікують, що завтра негода переміститься у східні регіони.

Від сьомої ранку Віра Олексіївна не випускає лопати з рук. Каже, такої багатої на сніг зими вона вже давно не бачила. За останній місяць майданчик перед її музичною школою вже обріс кучугурами.

"В цьому році - як ніколи снігу, не встигаємо вимітати. Кучугури вже, тільки два дні - а тут таке замело. Вигребла - думала все, ще хоча б день відпочину. Ні. Знову, бачите, що робиться", - говорить Віра Гаркава, прибиральниця Черкаської музичної школи №1.

Міські комунальники ще з ночі посипають дороги сіллю та заливають реагентами. Але через сильний мороз вони малоефективні, тому всю техніку кинули на прибирання снігу. Щоправда, зізнаються, - сил вистачає лише на центральні магістралі.

"Великий снігопад, близько 20 сантиметрів снігу, прогнозується, випаде за дві доби. Це природа, і просто неможливо фізично зробити дороги "до асфальту" під час снігопаду", - говорить Андрій Бортник, директор підрядного підприємства з прибирання доріг.

На обласній автостанції скасовано 30 міжміських рейсів. Віталій каже, з Жашкова до Черкас добирався на півтори години довше, аніж зазвичай. Як їхатиме назад - навіть не уявляє.

"Будемо їхати, а там вже дивитися - до Лисянки, то до Лисянки. Я думаю, що викликати буду МНС, будемо прориватися", - говорить Віталій Швець, водій рейсового автобуса.

Сніг сипле з ночі і на Кіровоградщині. Техніка не справляється з такою кількістю опадів. У Кропивницькому та області, уже за годину після розчистки, дороги знову замітає.

У сільській місцевості до покращення погодних умов, скасували перевезення школярів, діти навчатимуться вдома. Скасували майже сто автобусних рейсів. Наразі заборонений рух сімома автомобільними дорогами області. Такий снігопад на радість лише дітям - вони від погоди у захваті.

"Классно, мне честно нравится то, что снежно, классно!", - говорить Дмитро, житель Кропивницького.

А ось на Рівненщині дороги вкрила ожеледь. Тож, шляхи стали вкрай небезпечними, а ДТП - масовими. Одразу чотири автівки зіштовхнулися неподалік Костополя. Травмовані троє дорослих та немовля. Очевидці стверджують, дорогу взялися посипати вже після цієї аварії.

За прогнозами синоптиків, негода вируватиме на Сході, Півдні, й у більшості центральних областей України до завтра, але ближче до ночі снігопад трохи вщухне.