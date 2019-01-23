"Наші в Солсбері": в Росії випустили гру про шпигунів [ Редактировать ]
Настільну гру під назвою "Наші в Солсбері" випустили у Росії. Про продаж оголосили у двох російських онлайн-магазинах.
У грі герої-туристи подорожують картою Європи. Остання точка у ній - британське Солсбері. Маршрут героїв збігається із пересуванням двох працівників ГРУ, яких підозрюють у отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки.
У соцмережах насміхаються і пропонують дарувати переможцю флакон із "Новічком". А ще - випустити у продаж гру "Наші в Гаазі".
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