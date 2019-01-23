У Британії - продуктова паніка. Британці масово запасаються продуктами на випадок перебоїв з постачанням після" Брекзиту". Покинути Євросоюз країна має вже за два місяці, але домовитися про впорядковане розлучення політикам досі не вдалося.

Як перестраховуються люди в очікуванні хаосу після "Брекзиту" - із Лондона розповість Світлана Чернецька.

Спеціальна доставка для пенсіонерки Лінди Маял. Вона замовила "брекзит-бокс". Це - запас продуктів на місяць. Лінда не хоче, щоби "Брекзит" застав її зненацька.

"Я просто непокоюся, що можливі перебої з продуктами. Найімовірніше, ціни підскочать, і хто знає, чи все буде доступне на ринку. Ситуація буде надто складна після "Брекзиту", і я не хочу ризикувати", - говорить Лінда Маял, жителька Вейкфілду.

У коробці Лінди - готова їжа, фільтр для води та рідина для запалювання. Джеймс Блек наповнив її найпопулярнішими в Британії стравами. Тут індійське каррі, мексиканське чилі та італійська паста. Усього - понад сто порцій.

"Ніхто в цій країні не розуміє, чим закінчиться "Брекзит". Навіть уряд не контролює цей процес. Тож я раджу людям взяти контроль в свої руки. І не обов'язково купувати мій "брекзит-бокс". Підіть в магазин, запасіться рисом та макаронами - щоби бути готовими до всього", - зазначив Джеймс Блейк, засновник brexit-box.

Джеймс вже продав сотні таких коробок. І що ближче 29 березня - дата "Брекзиту" - то більше замовлень. Переживання людей має серйозне підґрунтя. Зважаючи на політичні суперечки між урядом та парламентом - стає дедалі вірогідніше, що вихід країни з ЄС буде хаотичним. А це означатиме перебої з експортом і зникнення деяких продуктів з полиць магазинів - що стане катастрофою для багатьох в країні, зокрема, і цієї лондонської піцерії.

"Наша найпопулярніша піца - "Маргарита" - постраждає найбільше. Адже помідори, моцарелу та борошно для неї ми доставляємо з італійського Наполі. І я не уявляю, як ми зможемо все це отримувати в умовах, коли Британія та ЄС розірвуть відносини без жодних домовленостей на майбутнє", - стурбований Олівер Кенні власник піцерії у Лондоні.

Олівер сподівається, що "Брекзиту" все ж не буде. І робить все можливе, щоб так і сталося. Зокрема, зараз пропонує 25-відсоткову знижку усім клієнтам, які напишуть листа до свого депутата з проханням про другий референдум.