"Червона лінія" для Дональда Трампа. Конгресмени ухвалили закон, який заважає президенту США вивести країну з НАТО. Дмитро Анопченко - про документи, які можуть змінити політичний розклад сил в Америці.

У ситуації відкритого протистояння із Дональдом Трампом, своє слово вирішили сказати конгресмени. Нижня палата ухвалила законопроект на підтримку НАТО. Фактично його єдина мета - перешкодити Дональду Трампу вивести країну з Альянсу - якщо він раптом серйозно на це зважиться. Дискусія в залі була емоційною.

"Ми чуємо зараз від президента - мовляв, НАТО застаріло, мовляв, - Альянс не відповідає викликам 21-го століття. Це взагалі не так! Ми в безпеці, поки є "п'ята стаття", яка говорить - "атака на одного - це атака на всіх", - наголошує Елліот Енгел, голова комітету з міжнародних справ Палати представників.

"Що ж до Росії, то наші партнери по НАТО стримують її агресію. Продовжують координувати свої дії і співпрацювати з нами. І ми не тільки готові до звичайної війни, але й до протидії використання Росією засобів гібридної війни. НАТО - це те, що відрізняє нас від Росії! Чому? Бо у нас є союзники, а в Росії - немає!", - наголошує Джиммі Панетта, конгресмен від Каліфорнії, автор законопроекту.

На відміну від традиційної процедури, коли конгресмени просто з місць викрикують "за" або "проти", - цей закон спікер поставив на електронне голосування. Воно тривало 15 хвилин і прекрасно продемонструвало настрої у Конгресі. "Проти" - лише 22 людини, "за" - 357, зокрема, й прихильники Трампа з його ж власної партії.

У штатах за зовнішню політику країни відповідає президент, і формально Конгрес не може втручатися. Але тут є процедурні хитрощі: законодавці розпоряджаються грошима. Ось і заблокували фінансування будь-яких дій Білого дому, спрямованих на вихід з Альянсу. По суті поставивши крапку в суперечках про те, - серйозно налаштований Трамп, коли ставить під сумнів ефективність НАТО, - чи це просто гучні слова. Говорити він, як і раніше, зможе що завгодно, а в діях - буде скутий.

Аналогічний законопроект зараз розглядає Сенат. Фінальний текст буде відправлено на підпис самому Трампу - і вибухне скандал, якщо президент його не підпише. Але навіть якщо і так - в Конгресі достатньо голосів, щоб подолати вето. Це станеться! Адже на Капітолійському пагорбі більше не приховують прагнення обмежити президента країни в його діях - якщо мова заходить про принципові для Америки питання.