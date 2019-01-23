На швейцарському гірськолижному курорті Давос триває 47-й Всесвітній економічний форум. У ньому беруть участь близько трьох тисяч політиків та бізнесменів. Олена Абрамович стежить за подіями на місці і розкаже більше.

Шатдаун, "жовті жилети", "Брекзит" - в таких обставинах форум в Давосі ще не проводили. Навіть в часи світової економічної кризи було простіше, бо принаймні вихід з неї усі шукали разом. Тепер кожен залишився наодинці зі своїми проблемами.

Американська делегація остаточно скасувала свій візит за 4 дні до початку. Держсекретар США Майк Помпео звернувся до учасників форуму через телеміст.

"Ми чекаємо, коли Росія почне змінювати свою поведінку - чи то поведінку в Україні, чи у роботі, яку вона провела, щоб вплинути на вибори тут, у США, вплинути на вибори в усьому світі. Це не поводження країни, яка хоче бути частиною міжнародної спільноти", - наголосив Майк Помпео, державний секретар США.

Найвагомішим виступом, наживо, першого дня форуму - була промова новообраного бразильського президента Жаїра Болсонару. Того самого, який раніше дозволяв собі сказати, що зґвалтування жінкам треба ще заслужити. На форумі Болсонару закликав інвестувати у його країну.

"Ми хочемо бути зразковим урядом. Та відновити довіру, яку світ завжди мав до нас. Ми знизимо податковий тиск, спростимо правила для тих, хто хоче щось виробляти, інвестувати та створювати робочі місця", - зазначив Жаїр Болсонару, президент Бразилії.

На майданчику "Український дім" дискутують про реформи та можливості у нашій державі.

"Мета "Українського дому" - інформувати ключових інвесторів з усього світу, які зібралися тут, у Давосі, про те, як багато можливостей існує для того, щоб приїздити до нас та інвестувати. Думаю, чимало людей досі не зовсім усвідомлюють ці процеси. Тож наше завдання - будувати позитивне сприйняття такого потенціалу", - наголосила Олекса Чепівська, виконавчий директор "Українського дому" у Давосі.

Виступить тут сьогодні й український президент - під час Національної інвестиційної ради. Петро Порошенко прибув до Давосу у передобідню пору і вже зустрівся з очільницею МВФ Крістін Лагард.

Розмови тет-а-тет тут - чи не головна причина візитів політиків. Бо поки на відкритих майданчиках відбуваються десятки "оглядових" дискусій, за зачиненими дверима досягаються сотні конкретних домовленостей.