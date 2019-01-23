У Берліні шукають злочинців, які пограбували ювелірну крамницю.

Напередодні двоє невідомих на автівці протаранили вітрину магазину з коштовностями. Сталося це у районі Шарлоттенбург, неподалік від знаменитого торгового бульвару Курфюрстендамм.

Через вибите машиною скло нападники увірвалися досередини, і погрожуючи продавцям зброєю, забрали цінні годинники та інші ювелірні вироби. Одного продавця у стані шоку довелося направити в лікарню. Грабіжникам вдалося втекти разом із награбованим, крадену машину вони покинули на місці злочину.