У Берліні автозлодії пограбували ювелірну крамницю [ Редактировать ]
У Берліні шукають злочинців, які пограбували ювелірну крамницю.
Напередодні двоє невідомих на автівці протаранили вітрину магазину з коштовностями. Сталося це у районі Шарлоттенбург, неподалік від знаменитого торгового бульвару Курфюрстендамм.
Через вибите машиною скло нападники увірвалися досередини, і погрожуючи продавцям зброєю, забрали цінні годинники та інші ювелірні вироби. Одного продавця у стані шоку довелося направити в лікарню. Грабіжникам вдалося втекти разом із награбованим, крадену машину вони покинули на місці злочину.
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