Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась с заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза. В своем обращении она рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения.

Кроме того, Денисова потребовала от России передать раненых моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи. В письме, опубликованном на странице в Facebook, говорится:

Согласно Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 24 украинских моряка имеют статус военнопленных. Это признает большинство цивилизованных стран мира… В частности, я требую от РФ направить раненых военнопленных в третью (нейтральную) страну, для предоставления им квалифицированной медицинской помощи. Это соответствовало бы положениям Женевской конвенции 1949 года

Ранее мы сообщали, что капитан захваченного судна выдвинул ультиматум.