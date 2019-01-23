В Житомирской области неизвестные разгромили часовню и повредили источник [ Редактировать ]
В Житомирской области, возле села Дубровка, неизвестные забили мусором колодец с источником и устроили в часовне настоящий погром, надругавшись над иконами, пишет for-ua.com.
Вандалы напали на часовню в ночь с 21 на 22 января, сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ.
Видео с результатами погрома появилось на странице интернет-сообщества города Барановка в Фейсбук. Из него видно, что преступники повредили источник в честь Успения Пресвятой Богородицы, забросав обустроенный колодец досками и мусором, разбили в недостроенной часовне застекленные окна, побили и разбросали иконы.
Благочинный Барановского района протоиерей Роман Клим подтвердил информацию о нападении на часовню УПЦ и сообщил, что на место происшествия вызвали полицию, которая зафиксировала факт преступления и открыла уголовное производство.
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