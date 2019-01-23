В Харькове убили полицейского: тело расчленили и накормили им бездомного [ Редактировать ]
23 января появились подробности зверского убийства бывшего полицейского в Харькове. Подозреваемые - отец и сын сначала убили мужчину, а потом съели, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
В прокуратуре отметили, что уже отправили обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в Орджоникидзевский районный суд Харькова. На данный момент мужчины находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишиние свободы.
Согласно данным судебного расследования, в октябре прошлого года 41-летний отец и его 20-летний сын познакомились на улице с мужчиной и пригласили его к себе в дом с целью распития алкогольных напитков. Во время застолья гость рассказал, что ранее был полицейским. Этот факт сильно не понравился отцу, поскольку ранее он имел проблемы с законом. Поэтому, находясь в состоянии алкогольного опьянения отец и сын убили гостя, после чего расчленили его тело. Некоторые части его тела они съели сами, а остальными накормили бездомного.
Ранее мы сообщали, что женщина обнаружила тело маленького сына в стиральной машинке.
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