Порошенко встретился с главой МВФ: о чем говорили стороны [ Редактировать ]
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе рекомендовала ускорить проведение реформ, говорится в заявлении главы МВФ.
В частности, глава МВФ отметила конструктивность встречи, в ходе которой были обсуждены последние экономические события и перспективы для Украины, а также реализацию мер в рамках программы сотрудничества, утвержденной в декабре 2018 года.
"Я подтвердила, что МВФ вместе с другими международными партнерами готов и впредь поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ под руководством президента Порошенко", - заявила Лагард.
Глава МВФ также подчеркнула "настоятельную необходимость для Украины ускорить реформы и перейти к более быстрому росту, который необходим для устойчивого повышения уровня жизни людей".
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