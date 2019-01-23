Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе рекомендовала ускорить проведение реформ, говорится в заявлении главы МВФ.

В частности, глава МВФ отметила конструктивность встречи, в ходе которой были обсуждены последние экономические события и перспективы для Украины, а также реализацию мер в рамках программы сотрудничества, утвержденной в декабре 2018 года.

"Я подтвердила, что МВФ вместе с другими международными партнерами готов и впредь поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ под руководством президента Порошенко", - заявила Лагард.

Глава МВФ также подчеркнула "настоятельную необходимость для Украины ускорить реформы и перейти к более быстрому росту, который необходим для устойчивого повышения уровня жизни людей".

Ранее в МВФ озвучили задания для Украины на 2019 год.