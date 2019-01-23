Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркельначали переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.

Как отмечается, переговоры проходят в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, в котором политики участвуют.

"Президент в Давосе начал переговоры с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал Цеголко.

Ранее Порошенко встретился с главой МВФ.