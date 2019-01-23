Порошенко начал переговоры с Меркель [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркельначали переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.
Как отмечается, переговоры проходят в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, в котором политики участвуют.
"Президент в Давосе начал переговоры с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал Цеголко.
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