По словам людей, которые были на грани жизни и смерти, перед отходом на тот свет часто возникают различные видения. Специалисты в области нейрологии решили изучить этот вопрос, пишет издание "Голос.Ua".

1/3 часть всех людей, переживших клиническую смерть, рассказывает о свете в конце тоннеля, о встрече с Богом и умершими близкими. Эксперты делят подобные галлюцинации на левосторонние и правосторонние (те, которые образуются в левом полушарии мозга и правом соответственно). К сожалению, ученым точно не известны механизмы, провоцирующие видения. Скорее всего, мозг начинает создавать какие-то образы из-за стресса. Во время переживаний в организме усиленно вырабатываются некоторые гормоны, например, эндорфины. Они вполне могут вызывать галлюцинации.

Другая версия гласит, что видения - результат дефицита кислорода. Во время клинической смерти мозг может испытывать острое кислородное голодание. Нечто подобное переживают пилоты, когда ускоряются. Нехватка кислорода вызывает нарушения в работе височных долей мозга, которые отвечают за визуализацию информации и анализ звуков. Также, возможно, галлюцинации возникают в результате выделения умирающими клетками определенных веществ и произвольными нейронными импульсами.

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