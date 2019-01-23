Допомога малому та середньому бізнесу та зниження комунальних тарифів. Юрій Бойко сьогодні вирушив до регіонів - вже офіційно, як кандидат на виборах президента України. Першим містом, що відвідав, стала Одеса. Як усе було - бачили наші кореспонденти.

Від 2014 року кожен приїзд в Одесу Юрій Бойко починає з відвідування Куликова поля та покладання квітів біля Будинку профспілок - це місце, де під час масових заворушень та жахливої пожежі загинуло майже 50 людей.

Сьогодні народний депутат зустрівся з рідними загиблих. Вони скаржаться: винні у трагедії "другого травня" досі не знайдені. Точніше - ніхто їх, власне, й не шукає. Юрій Бойко запевняє - після перемоги на виборах президента у першу чергу добиватиметься розслідування цих злочинів.

"Уже пять лет скоро будет после этой трагедии - никаких расследований, не то, что там виновные наказаны - даже расследование не проводится, потому что, я так понимаю, что они боятся выйти сами на себя - сегодняшняя власть - на своих же представителей. Но после смены власти, я обещаю, что расследование будет проведено, виновные в этой страшной трагедии - гибели почти пятидесяти человек - будут привлечены по закону к ответственности, будут наказаны, и люди, которые пострадали - они увидят, что есть справедливость", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

В Одесі засновник "Опозиційної платформи - За життя" завітав також на легендарний ринок "Привоз". Саме тут завжди можна дізнатися про те, що турбує людей. Вони скаржаться передусім на дуже маленькі пенсії, яких просто не вистачає на оплату занадто дорогих комунальних послуг. Про це кажуть як покупці, так і продавці на ринку. Мовляв, не від доброго життя вимушені торгувати.

"Мы хотим, чтоб была у нас достойная жизнь! Надеемся! Искренне надеемся! Вот это, действительно, еще хоть какая-то попытка, а потом - вообще нам всем хоть вешайся, на самом деле!", - говорить Олена, продавчиня на ринку "Привоз".

Юрій Бойко запевняє - в нього є план дій, який дозволить знизити тарифи та підвищити пенсії. А підприємцям, яких багато на "Привозі", пообіцяв підтримку малого та середнього бізнесу. За словами народного депутата, він ліквідує порочну практику, коли будь-який інспектор бачить в підприємцеві лише джерело наживи.

"Малый, средний бизнес требует поддержки, требует снижения тарифов, требует доступных кредитов. Это везде, по всей стране! И это будет сделано после смены власти - это одна из частей моей программы: помощь людям, которые зарабатывают себе на жизнь, сами строят свое будущее", - зазначив Юрій Бойко, народний депутат України, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Та завітавши на "Привоз", Юрій Бойко не лише поспілкувався з людьми. Політик не зміг втриматися, аби не зробити покупки:

"Ну, это ж визитная карточка "Привоза" - бычки!"

Що стосується соціальної політики, Юрій Бойко зазначив: держава не повинна витрачати так багато коштів на силові структури, як - нині. А має допомогти тим громадянам, які цього потребують в першу чергу: інвалідам, одиноким матерям та іншим малозабезпеченим. Політик впевнений: бідне населення і побудова поліцейської держави - це тупиковий шлях розвитку.