На Донбасі зник український розвідник [ Редактировать ]
На Донбасі зник український розвідник. Як повідомили у 79-й бригаді, це сталося о четвертій ранку в районі Пввлополя. Військовий у цей час виконував бойове завдання на одному зі спостережних постів. Зараз його шукають. За непідтвердженими поки що даними, його взяли в полон.
Сьогодні бойовики обстрілювали наші позиції лише один раз - поблизу Авдіївки. Ніхто з українських армійців не постраждав. Докладніше про ситуацію на передовій - далі.
Селище Піски, що навпроти Донецького аеропорту. До окупованого міста навпроти - декілька кілометрів. Зараз розбиті будинки - а тут таких більшість - вкриті густим шаром снігу. Зима не лише вибілює знелюднений населений пункт, але й вносить свої корективи в інтенсивність бойових дій. Стріляють - менше. Проте і оборона тут - міцна та ешелонована. Бо напрямок танконебезпечний.
"Ихние группы часто действуют, поэтому перекрываем подходы к своим соседям, также наши ребята которые находятся правее - перекрывают подходы к нам. Им в "голову стрельнуло": нужно выстрелить - пошли выстрелили, и снова по блиндажам сидят", - розповідає Сергій, військовослужбовець Збройних сил України.
Військові розповідають - нещодавно у супротивника пройшла ротація. Вперше за довгий час - на ворожих позиціях з'явився прапор. Схоже, супротивник поки що не освоївся на місцевості - і це на руку військовим.
"СПГ прилітає, гранатомет. Але вони б'ють не прицільно - нові зайшли. Прапор - "десантура". Поки що позиції не пристріляні, б'ють на удачу. Вони чують звідки постріли йдуть - туди і б'ють. Спокійно - це відносно. Танчики і артилерія не працюють - це спокійно", - розповідає Андрій, військовослужбовець Збройних сил України.
Тут служить хлопець з Криму, який виїхав з окупованого півострова у 2015 році - аби добровольцем піти до Збройних Сил і воювати за єдність країни.
"Я - громадянин України і вважаю, що громадянином країни може називатися той, хто захищає свою країну коли на неї напали. В мене строкової служби не було і був загублений приписний, вони сказали - це не проблема, а потім на Ширлан", - розповідає військовослужбовець Збройних сил України.
Вояк розповідає - про це знає тільки мати. Іншим родичам він не сказав.
"Мама з розумінням, з батьком я не спілкуюсь, а родичі - то вони, в принципі, не знають", - зізнається військовослужбовець Збройних сил України.
Повернутися додому нині не може. Тож з мамою бачиться лише тоді, коли вона виїжджає з окупованого півострова.
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