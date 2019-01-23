Давоський форум цього року залишився без зіркових політиків. Його проігнорували і американський президент Дональд Трамп, і французький - Еммануель Макрон, і британська прем'єрка - Тереза Мей. Та навіть китайський лідер Сі Цзиньпін.

Український президент Петро Порошенко - сьогодні там. Олена Абрамович стежить за подіями на місці та розкаже більше.

Брекзит, "жовті жилеті", Шатдаун. За таких обставин форум в Давосі, мабуть, ще не проводили. Навіть в часи світової економічної кризи було простіше, бо тоді, принаймні, вихід з неї усі шукали разом. Тепер же кожен залишився наодинці зі своїми проблемами.

Спочатку про те, що не поїде - оголосив Дональд Трамп. Втім, делегація за участі держсекретаря США мала бути присутня. Та за 4 дні до початку форуму скасували й цей візит. Держсекретар Майк Помпео звернувся до учасників форуму з допомогою телемосту:

"Ми чекаємо, коли Росія почне змінювати свою поведінку - чи то поведінку в Україні, чи у роботі, яку вона провела, щоб вплинути на вибори тут, у США, вплинути на вибори в усьому світі. Це не поводження країни, яка хоче бути частиною міжнародної спільноти", - наголосив Майк Помпео, державний секретар США.

Найвагомішим виступом, наживо, першого дня форуму - була промова новообраного бразильського президента Жаїра Болсонару. Того самого, який раніше дозволяв собі сказати, що зґвалтування жінкам треба ще заслужити. На форумі Болсонару закликав інвестувати у його країну.

"Ми хочемо бути зразковим урядом. Та відновити довіру, яку світ завжди мав до нас. Ми знизимо податковий тиск, спростимо правила для тих, хто хоче щось виробляти, інвестувати та створювати робочі місця", - зазначив Жаїр Болсонару, президент Бразилії.

Другий день дискусій оживила німецька канцлерка Ангела Меркель. Говорила на тему штучного інтелекту і як він вплине на наше майбутнє.

Про нові технології та ІТ говорили в "Українському домі" в Давосі. Центр відкрили аби інформувати інвесторів про можливості в Україні. Панельні дискусії за участі як представників іноземного бізнесу, так і українського - тут відбуваються щодня.

"Україна в цьому напрямку має величезний досвід роботи в ІТ-технологіях. Може багато чим поділитися. Для того, щоб знайти рішення в глобальному масштабі", - зазначив Тарас Кицмей, голова ІТ асоціації України.

Прибув до Давосу й Український президент - на два дні. Має чимало приватних зустрічей. Розмови тет-а-тет тут - чи не головна складова візитів політиків. Бо поки на відкритих майданчиках відбуваються десятки "оглядових" дискусій, за зачиненими дверима досягаються сотні конкретних домовленостей.