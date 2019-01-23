Полиция Киева разыскивает 28-летнюю Рачок Галина. Девушка вышла из дома по адресу улица Малышко, 29а и больше не появлялся на связи. Галина пропала 20 января 2019 года, сообщает "Информатор".

При себе девушка ничего не имела. Телефон, документы и деньги Галина оставила дома и ушла. Была одета в серый спортивный костюм и черные угги.

Фото: Информатор

При наличии информации о местонахождении девушки, обращайтесь по номеру "102" или (066) 413-45-61.

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