Киевлянка вышла из дома без денег и телефона и пропала [ Редактировать ]
Полиция Киева разыскивает 28-летнюю Рачок Галина. Девушка вышла из дома по адресу улица Малышко, 29а и больше не появлялся на связи. Галина пропала 20 января 2019 года, сообщает "Информатор".
При себе девушка ничего не имела. Телефон, документы и деньги Галина оставила дома и ушла. Была одета в серый спортивный костюм и черные угги.
Фото: Информатор
При наличии информации о местонахождении девушки, обращайтесь по номеру "102" или (066) 413-45-61.
Ранее мы сообщали, что в Харькове пропала 8-летняя девочка.
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