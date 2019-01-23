Вищий анти-корупційний суд має запрацювати до літа. Так вважає керівник антикорупційної програми Світового Банку Давід Бернштейн.

Про це він говорив сьогодні у Львові з представниками НАБУ. Уже цього місяця розпочнуться співбесіди із суддями, які пройшли конкурс. А слухання перших справ - заплановані на травень. В Антикорупційному бюро кажуть - суд повинен запрацювати якомога швидше. Адже, зі 176 справ, скерованих до різних судів - є лише 25 вироків.

"Антикорупційний суд - чому він має переваги? Не тільки тому, що там будуть професійні, сподіваємся чесні судді, але й тому, що він буде розслідувати, він буде слухати справи - ті, які будуть підслідні НАБУ. Тому Антикорупційний суд, який запрацює -він буде мати технічні можливості для того, щоб швидко постановити вироки", - наголосив Тарас Лопушанський, директор Львівського територіального управління НАБУ.

"Багато роботи було зроблено, аби створити Антикорупційний суд. Втім, потрібен час - бо це велика система. Потрібен час, щоб відібрати нових суддів. Нам дійсно важливі зусилля, які доклали до цієї справи українські громадяни, щоб це дійшло до завершення. Коли Антикорупційний суд запрацює, ми побачимо результати", - підкреслив Давід Бернштейн, провідний фахівець Світового Банку з питань державного сектора, керівник антикорупційної програми Світового банку в Україні.