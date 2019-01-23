Президентські вибори в Україні: Юлія Тимошенко подала документи до ЦВК [ Редактировать ]
Тимошенко йде в президенти. Сьогодні вона подала документи до Центральної виборчої комісії. Зізнається, останні 4 роки по всіх регіонах України збирала команду експертів, політологів, юристів та громадських активістів, які не займаються політикою. Тепер готова втілити напрацьовану програму, основа якої - мир та розвиток економіки.
"Виникає великий шанс покінчити з хаосом, з корупцією, з безладом, з руїною - такий шанс дають люди на революціях, такий шанс дають кожні президентські вибори. Я думаю, що інвестиційна привабливість в Україні може з'явитися лише в одному випадку - якщо в Україні запрацює чесно, справедливо вся система, коли будуть працювати суди, а не їх сьогоднішня пародія", - наголосила Юлія Тимошенко, народний депутат голова ВО "Батьківщина".
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