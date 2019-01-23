Черговий скандал за участі голови федерації футболу України - Андрія Павелка. Журналіст зі Швейцарії , який опублікував декілька статей про корупційні схеми українського чиновника - заявив про регулярні погрози з боку очільника ФФУ.

В чому звинувачують Павелка, і які погрози лунають? Всі подробиці в матеріалі.

540 мільйонів гривень в 2017 та 740 мільйонів гривень в 2018 роках з державного та місцевих бюджетів. Програму спорудження футбольних майданчиків по всій країні започаткував голова ФФУ та бюджетного комітету - Андрій Павелко. Головна ціль - начебто "футбольне майбутнє" України.

"Чтобы мы строили для наших детей", - заявив Андрій Павелко, голова ФФУ.

Однак, будують в ФФУ за власними правилами: для спорудження майданчиків відкрили спеціальний завод вартістю 8 мільйонів євро. Устаткування - за останнім словом техніки.

"Ось бачите - це американська частина, а це німецька. Ми розвинули технології завдяки нашим партнерам. Тут переробляють автомобільні покришки. Устаткування із США. А взагалі, у нас тут все, як у Німеччині. Ми використовуємо технологію головного партнера - німецької компанії "Політан"", - заявив Андрій Бондаренко, директор "ФФУ Продакшн".

Устаткування для нового заводу купували в країнах Європи та США. Але посередником стала... арабська компанія S.D.T FZE.

За даними журналістів, підприємство - фіктивне. А ціна обладнання зросла на 20 відсотків. На стільки ж подорожчала й сировина, яку закуповували в тому числі за державні кошти. Участь компанії з Еміратів визнав і сам Павелко. За його словами, таку вимогу поставив постачальник - німецька фірма "Політан".

"В ходе переговоров, было выявлено, что немецкая компания "Политан" - это лучший производитель этого покрытия - предоставил компанию для осуществления поставки оборудования, как раз из Эмиратов. Я получил письменное доказательство от "Политан", что для совершения этой сделки, была выбрана эта компания, находящаяся в Эмиратах", - говорить Андрій Павелко, президент ФФУ.

Ми вирішили звернутися до виробника. І як виявилося, ФФУ "нікому нічого не зобов'язане".

"Компанія Polytan ніколи не залучала будь-яких третіх партнерів (включаючи компанію SDT або виробників обладнання) умовою своєю участі в проекті. Компанія ніколи не зобов'язувала FFU Production залучати певних партнерів. Це виняткове право й вибір української сторони - працювати з тими чи іншими компаніями з постачання обладнання".

Далі - більше. За даними українських журналістів, арабська компанія існує виключно заради підвищення вартості обладнання.

"Для того, чтобы производить по контракту с немецкой фирмой "Политан" немецкую траву немецкого же типа - закупала оборудование, внимание! - в США, Великобритании, Дании и там только чуть-чуть в Германии фирма "СДТ ФЗЕ". Она располагается в свободной экономической зоне в ОАЭ и обладает всеми признаками "пустышки" - "фирма-прокладка", - зазначив Артем Франков, журналіст.

Розслідували корупцію Павелка не тільки в Україні, але й за кордоном. Швейцарський журналіст Арно Беда опублікував декілька статей у виданні "Ілюстре".

"Йдеться про дві статті, які вийшли з інтервалом шість місяців. Президент ФФУ - Павелко, попросив у УЄФА видати кредит в розмірі 4 млн. євро, які він і отримав. Він проводив фінансові операції, щоб переводити ці гроші через офшорні організації Еміратів. І вилучав комісію - приблизно 20%. Таким чином, це корупційні гроші. Тепер я в незвичному становищі, "під прицілом", - наголосив Арно Беда, журналіст видання "L'illustré".

За словами журналіста, йому регулярно погрожують:

"Мені погрожували. Телефонували з України. Я думаю, що від імені Павелка, однак це належить з'ясувати остаточно. Зараз проти мене та журналу "Ілюстре" подали скаргу в Лозанні. Мене просять замовкнути. Павелко хоче, щоб про нього більше не говорили. Чому хочуть змусити журналіста мовчати? Чому мене хочуть обмежити? Без сумніву, те, про що я говорив - правда", - стверджує Арно Беда, журналіст видання "L'illustré".

На своїй сторінці у Facebook швейцарський журналіст висловив навіть побоювання за власне життя і розповів історію свого колеги з Гани: тамтешній журналіст проводив розслідування корупції в сфері місцевого футболу. У підсумку главу футбольної федерації Гани, який отримав хабар в 65 тисяч доларів, було пожиттєво відсторонено від футбольної діяльності, а влада ініціювала розпуск та створення нової національної асоціації футболу. А журналіста розстріляли неподалік власного будинку.

Тим часом в Україні, багаторазові розслідування журналістів у справі Павелка та представлені журналістами докази його багатомільйонної корупції досі залишаються непоміченими владою, правоохоронцями та антикорупціонерами.