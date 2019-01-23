Ігнорувати всі соціальні законопроекти, які пропонує уряд - закликав лідер соціал-демократів та кандидат у президенти Сергій Каплін.

Він переконаний, що перед тим, як запроваджувати нові норми - чиновники повинні забезпечити хоча б гідну зарплатню соцпрацівникам.

Таку ініціативу підтримали в Управлінні праці та соцзахисту Дніпровської райадміністрації, що у столиці. Працівники та жителі району звернулися до нардепа з проблемами та запитаннями. Здебільшого вони стосуються труднощів з оплатою послуг ЖКГ та отримання пільг.

"Я закликаю всіх членів комітету соцполітики, і сам так буду робити, - ігнорувати розгляд будь-яких законопроектів від уряду. Доки прем'єр і міністр соцполітики з нами не сяде і не обговорить детальний план збільшення заробітної плати. І разом з тим не обговорить захист дітей війни, афганців, чорнобильців", - наголосив Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету ВРУ з питань соцполітики, зайнятості і пенсійного забезпечення.