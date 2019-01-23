Сергій Каплін закликав ігнорувати всі соціальні урядові законопроекти [ Редактировать ]
Ігнорувати всі соціальні законопроекти, які пропонує уряд - закликав лідер соціал-демократів та кандидат у президенти Сергій Каплін.
Він переконаний, що перед тим, як запроваджувати нові норми - чиновники повинні забезпечити хоча б гідну зарплатню соцпрацівникам.
Таку ініціативу підтримали в Управлінні праці та соцзахисту Дніпровської райадміністрації, що у столиці. Працівники та жителі району звернулися до нардепа з проблемами та запитаннями. Здебільшого вони стосуються труднощів з оплатою послуг ЖКГ та отримання пільг.
"Я закликаю всіх членів комітету соцполітики, і сам так буду робити, - ігнорувати розгляд будь-яких законопроектів від уряду. Доки прем'єр і міністр соцполітики з нами не сяде і не обговорить детальний план збільшення заробітної плати. І разом з тим не обговорить захист дітей війни, афганців, чорнобильців", - наголосив Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету ВРУ з питань соцполітики, зайнятості і пенсійного забезпечення.
по теме
"Главное - привлечь детей": Грановский рассказал про шахматный турнир между Харьковом и Киевом
В Харькове завершился шахматный турнир между местными и киевскими спортсменами
Позбутися "соціального сирітства" можна тільки подолавши бідність - Олег Ляшко
Олег Ляшко привітав з Різдвом вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації у Житомирі
Hair for Share: українські дівчата здали волосся на перуки для онкохворих дітей
Дівчата з усієї України здають своє волосся, аби майстри потім зробили з нього перуки - це допоможе малечі почуватися комфортніше під час лікування
В Украине за неделю от гриппа умерли шесть человек
По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет увеличился на 4,3% и 13,1% соответственно