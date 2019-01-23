Петро Порошенко привітав патріарха Філарета з 90-літнім ювілеєм [ Редактировать ]
Почесний патріарх Філарет святкує ювілей - йому виповнилося 90 років. З нагоди свята, у Володимирському соборі провело урочисте богослужіння.
А вже увечері Філарета привітали у "Палаці Україна". Свої побажання ювіляру висловили прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, а також президенти - Віктор Ющенко та Леонід Кравчук. Слова подяки сказав і чинний президент Петро Порошенко перед тим, як поїхати до Давосу.
"Ви вже увійшли в історію, як духовний і державний лідер, один із творців церкви держави. Ваше патріарше благословіння під час важливих суспільно-політичних подій надихали людей йти шляхом правди. Консолідувала і додавала сил. Так було в помаранчеву революцію, Так було в Революцію Гідності. Так є і зараз під час російської агресії проти України", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
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