Почесний патріарх Філарет святкує ювілей - йому виповнилося 90 років. З нагоди свята, у Володимирському соборі провело урочисте богослужіння.

А вже увечері Філарета привітали у "Палаці Україна". Свої побажання ювіляру висловили прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, а також президенти - Віктор Ющенко та Леонід Кравчук. Слова подяки сказав і чинний президент Петро Порошенко перед тим, як поїхати до Давосу.

"Ви вже увійшли в історію, як духовний і державний лідер, один із творців церкви держави. Ваше патріарше благословіння під час важливих суспільно-політичних подій надихали людей йти шляхом правди. Консолідувала і додавала сил. Так було в помаранчеву революцію, Так було в Революцію Гідності. Так є і зараз під час російської агресії проти України", - наголосив Петро Порошенко, президент України.