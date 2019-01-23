Женщина жестоко избила маленького ребенка в торговом центре [ Редактировать ]
В Запорожье мать жестоко избила сына в игровой комнате одного из торговых центров Запорожья. Об этом корреспонденту "УНН" сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Запорожской области.
"На место происшествия тогда выезжала патрульная полиция, но теперь этим вопросом занимаются полицейские ювенальной полиции. Сейчас идет проверка", - отметили в ГУНП.
В полиции уточнили, что факт избиения зафиксировали камеры наблюдения. На видео, распространенном в сети, четко видно, как мать бросается на 6-летнего сына и бьет его сначала руками, а потом, когда тот упал на пол, - ногами по спине. Избиению помешали работники игровой комнаты, которые отвели в сторону парня и не пускали к нему мать.
по теме
Под Киевом похитили 12-летнюю девочку: введен план "Перехват"
Полиция ввела план "Перехват" после того, как неизвестные затолкали ребенка в автомобиль и скрылись
В Киеве семейная ссора закончилась стрельбой по прохожим (фото)
После того, как прохожие попытались разборонить пару, мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил в них
Девочка сбежала от убийцы ее родителей: жуткие подробости похищения
Мужчина убил семейную пару, а их дочь похитил, однако спустя три месяца девочке удалось сбежать от маньяка
Воспитательница воровала у детей украшения во время "тихого часа"
Мамы детей начали замечать, что в х малышей начали пропадать крестики и серьги
Девочка сбежала от убийцы ее родителей после трех месяцев заточения
Леденящая душу история всколыхнула весь мир: жуткая история, которую даже самый извращенный режиссер фильмов ужасов не смог бы воспроизвести