В Запорожье мать жестоко избила сына в игровой комнате одного из торговых центров Запорожья. Об этом корреспонденту "УНН" сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Запорожской области.

"На место происшествия тогда выезжала патрульная полиция, но теперь этим вопросом занимаются полицейские ювенальной полиции. Сейчас идет проверка", - отметили в ГУНП.

В полиции уточнили, что факт избиения зафиксировали камеры наблюдения. На видео, распространенном в сети, четко видно, как мать бросается на 6-летнего сына и бьет его сначала руками, а потом, когда тот упал на пол, - ногами по спине. Избиению помешали работники игровой комнаты, которые отвели в сторону парня и не пускали к нему мать.

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