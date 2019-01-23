Повітряна дипломатія. Німеччина анулювала ліцензію однієї з найбільших авіакомпаній Ірану. Перевізника підозрюють у шпигунстві і перевезенні військового обладнання до Сирії.

Тетяна Логунова продовжить.

"Посадку заборонено!" Німеччина закрила свої аеропорти для однієї з найбільших авіакомпаній Ірану. "Mahan Air", яка кілька разів на тиждень здійснювала авіарейси з Тегерану до німецьких міст, позбавлена ліцензії. Рішення прийняв уряд Німеччини. З міркувань безпеки.

"Ми не можемо виключити, що за допомогою цієї авіакомпанії до Німеччини можуть транспортуватися речі, що загрожують нашій національній безпеці", - наголосив Штеффен Зайберт, речник уряду Німеччини.

Німеччина - не перша країна, яка анулювала ліцензію авіакомпанії. "Mahan Air", яку пов'язуть з "Корпусом вартових ісламської революції" - вже 8 років знаходиться під санкціями Сполучених Штатів. Увесь цей час американці закликали європейських партнерів зробити те саме.

"Ця авіакомпанія перевозить людей і обладнання до країн Близького Сходу, де тривають військові дії - мається на увазі Сирія. Польоти на території нашої країни компанії, яка підтримує війну в Сирії і пригнічення людей у регіоні, - не відповідають зовнішньо-політичним інтересам Німеччини", - зазначив Крістофер Бургер, речник МЗС Німеччини.

Авіа-заборону уже прокоментували і в Ірані. Офіційний Тегеран назвав її безпідставною і такою, що загрожує двостороннім відносинам.