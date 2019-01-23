Просто зараз у Давосі закінчується засідання Національної інвестиційної ради, де головував президент України.

Петро Порошенко заявив - він задоволений підписаними з інвесторами договорами, зокрема із компанією "Хорайзон Кепітал". А партнери своєю чергою подякували Україні та привітали її з успішним втіленням реформ.

"Я вважаю, що на сьогоднішній день, це дуже важлива характеристика, коли кожен день, кожен тиждень, кожен місяць в Україну приходять інвестиції. Дуже важливо, що вони приходять з відомими французькими компаніями, дуже важливо що вони приходять в таку сферу, як відновлювальна енергетика. Дуже важливо, що це доводить ефективність Інвестиційної ради при президенті", - зазначив Петро Порошенко, президент України.