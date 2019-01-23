Форум у Давосі: Україна підписала з інвесторами вигідні контракти - Петро Порошенко [ Редактировать ]
Просто зараз у Давосі закінчується засідання Національної інвестиційної ради, де головував президент України.
Петро Порошенко заявив - він задоволений підписаними з інвесторами договорами, зокрема із компанією "Хорайзон Кепітал". А партнери своєю чергою подякували Україні та привітали її з успішним втіленням реформ.
"Я вважаю, що на сьогоднішній день, це дуже важлива характеристика, коли кожен день, кожен тиждень, кожен місяць в Україну приходять інвестиції. Дуже важливо, що вони приходять з відомими французькими компаніями, дуже важливо що вони приходять в таку сферу, як відновлювальна енергетика. Дуже важливо, що це доводить ефективність Інвестиційної ради при президенті", - зазначив Петро Порошенко, президент України.
по теме
Україна представила у Давосі ІТ-експозицію
Про нові технології та ІТ говорили в "Українському домі" в Давосі. Центр відкрили аби інформувати інвесторів про можливості в Україні
"Український дім": у Давосі представили експозицію про Україну
На майданчику "Український дім" дискутують про реформи та можливості у нашій державі
Українська делегація у Давосі: Петро Порошенко прибув на Всесвітній економічний форум
Петро Порошенко зустрівся з очільницею МВФ Крістін Лагард - на відкритих майданчиках відбуваються десятки "оглядових" дискусій, за зачиненими дверима досягаються сотні конкретних домовленостей
Порошенко встретится с главой МВФ
Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с главой МВФ
У Давосі розпочався Всесвітній економічний форум
Криптовалюта, кібербезпека, енергетика - топ-теми нинішнього форуму в Давосі