Вихід з НАТО: чим обернеться для Трампа протистояння з Конгресом [ Редактировать ]
"Червона лінія" для Дональда Трампа. Конгресмени ухвалили законопроект, який заважає президенту США вивести країну з НАТО. А в Сенаті запропонували закон, який раз і назавжди припиняє шатдаун.
Дмитро Анопченко - про документи, які можуть змінити правила гри в американській політиці.
У ситуації відкритого протистояння із Дональдом Трампом, своє слово вирішили сказати конгресмени. Нижня палата ухвалила законопроект на підтримку НАТО. Фактично, його єдина мета - перешкодити Дональду Трампу вивести країну з Альянсу - якщо він раптом серйозно на це зважиться.
Дискусія в залі була емоційною.
"Ми чуємо зараз від президента - мовляв, НАТО застаріло, мовляв, - Альянс не відповідає викликам 21-го століття. Це взагалі не так! Ми в безпеці, поки є "п'ята стаття", яка говорить - "атака на одного - це атака на всіх", - наголошує Елліот Енгел, голова комітету з міжнародних справ Палати представників.
"Що ж до Росії, то наші партнери по НАТО стримують її агресію. Продовжують координувати свої дії і співпрацювати з нами. І ми не тільки готові до звичайної війни, але й до протидії використання Росією засобів гібридної війни. НАТО - це те, що відрізняє нас від Росії! Чому? Бо у нас є союзники, а в Росії - немає!", - наголошує Джиммі Панетта, конгресмен від Каліфорнії, автор законопроекту.
На відміну від традиційної процедури, коли конгресмени просто з місць викрикують "за" або "проти", - цей закон спікер поставив на електронне голосування. Воно тривало 15 хвилин і прекрасно продемонструвало настрої у Конгресі. "Проти" - лише 22 людини, "за" - 357, зокрема, й прихильники Трампа з його ж власної партії.
У штатах за зовнішню політику країни відповідає президент, і формально Конгрес не може втручатися. Але тут є процедурні хитрощі: законодавці розпоряджаються грошима. Ось і заблокували фінансування будь-яких дій Білого дому, спрямованих на вихід з Альянсу. По суті поставивши крапку в суперечках про те, - серйозно налаштований Трамп, коли ставить під сумнів ефективність НАТО, - чи це просто гучні слова.
Говорити з цього приводу президент як і раніше зможе що завгодно, але у діях - буде обмежений.
Аналогічний законопроект зараз розглядає Сенат. Фінальний текст відправиться на підпис самому Трампу - і вибухне скандал, якщо президент його не підпише. Але навіть якщо і так - в Конгресі достатньо голосів, аби подолати вето. Тут більше не приховують прагнення обмежити Президента в його діях - якщо мова заходить про принципові для Америки питання.
Свіжий приклад - пропозиція, представлена зараз в Сенаті. Демократ Марк Уорнер запропонував раз і назавжди заборонити шатдаун. Мовляв, якщо в інших країнах світу, коли не прийнятий бюджет, всі живуть за торішнім, чому тоді в штатах робота держструктур зупиняється?!
У законопроекту - довга назва, але перші літери кожного слова складаються у фразу - stop stupidity, "зупиніть дурість". Прозоро натякаючи - тривалий шатдаун і нездатність президента і Конгресу домовитися про бюджет - інакше як "дурістю" не назвеш.
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