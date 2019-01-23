Национальный банк Украины (НБУ) на 24 января установил следующий официальный курс гривны к мировым валютам:

100 USD США – 2770,3713 (23 января – 2789,5838)

100 EUR – 3149,0811 (23 января – 3167,2934)

23 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,78/27,83 гривны/доллар, что на 3 копейки ниже уровня закрытия вчерашних торгов. Котировки гривны по отношению к евро находятся на уровне 31,58/31,63 гривны/евро, что на 7 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Национальный банк установил официальный курс гривны к доллару на четверг, 24 января, на уровне 27,7037 гривны/доллар, к евро – на уровне 31,4908 гривны/евро.

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