Макет сверхтяжелого корабля Starship компании SpaceX, установленный на строящемся космодроме в Техасе, был разрушен сильным ветром, об этом глава компании Илон Маск сообщил в Twitter.

"Ветер скоростью 50 миль в час (22 м/с) сломал крепления к блокам прошедшей ночью, и головная часть макета слетела. Потребуется несколько недель для ремонта", - написал изобретатель.

Фото: Twitter

Предполагается, что космический корабль Starship для межпланетных полетов будет одновременно второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket, создаваемой на SpaceX. Для тестирования был изготовлен макет корабля Starship из нержавеющей стали, который собрали на месте будущего космодрома SpaceX в Бока-Чика.

Ранее Илон Маск испытал Hyperloop перед открытием.