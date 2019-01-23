Макет сверхтяжелой ракеты SpaceX снесло ветром [ Редактировать ]
Макет сверхтяжелого корабля Starship компании SpaceX, установленный на строящемся космодроме в Техасе, был разрушен сильным ветром, об этом глава компании Илон Маск сообщил в Twitter.
"Ветер скоростью 50 миль в час (22 м/с) сломал крепления к блокам прошедшей ночью, и головная часть макета слетела. Потребуется несколько недель для ремонта", - написал изобретатель.
Фото: Twitter
Предполагается, что космический корабль Starship для межпланетных полетов будет одновременно второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket, создаваемой на SpaceX. Для тестирования был изготовлен макет корабля Starship из нержавеющей стали, который собрали на месте будущего космодрома SpaceX в Бока-Чика.
Ранее Илон Маск испытал Hyperloop перед открытием.
по теме
Ілон Маск оприлюднив фото космічного корабля Starship
SpaceX розробляє космічний корабель Starship і гігантську ракету Super Heavy, щоб здійснювати польоти всією Сонячною системою
Ілон Маск презентував апарат Starship
Засновник компанії Spacex Ілон Маск розмістив у мережі фото нового експериментального апарату Starship. Знімок він опублікував на своїй сторінці у Твіттер
Илон Маск показал собранную ракету Starship (фото)
Появилось четкое фото нового космического корабля Starship от SpaceX
Tesla побудує завод у Китаї
Tesla почала будівництво свого першого заводу за межами США у Шанхаї.
Компанія Tesla почала будівництво заводу у Китаї
Американський авто-гігант Tesla почав будівництво першого заводу компанії поза межами США - у Шанхаї. Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск