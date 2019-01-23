Известный комик умер во время путешествия [ Редактировать ]
Фото: Getty Images
Известный американский комик и актер Кевин Барнетт внезапно умер во время отпуска в Мексике, сообщает "Обозреватель".
Причина кончины восходящей звезды пока неизвестна, а всего несколько дней назад он публиковал в Instagram свое фото из путешествия.
Уточняется, что Барнетт успел сняться в таких фильмах, как "Тупой еще тупее-2", "Застрял в тебе" и сериале Lucas Bros Moving Co. Он считался восходящей звездой комедий в Нью-Йорке.
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