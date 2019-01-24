Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США [ Редактировать ]
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 23 января, объявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США, передает Reuters.
Венесуэльский лидер обратился к своим сторонникам с балкона президентского дворца в Каракасе. Он заявил, что дает американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что признает лидера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны. В его поддержку также выступило несколько латиноамериканских стран. Мадуро обвинил США в попытке совершить в Венесуэле государственный переворот.
Ранее мы сообщали о том, что в Венесуэле было совершено покушение на президента Николаса Мадуро.
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