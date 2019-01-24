На фоне стремительно распространения кори во всех регионах Украины, украинцы начинают паниковать и реагируют на любые прыщики, которые появляются на теле детей. Как распознать первые признаки кори, рассказала детский инфекционист, доцент кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, кандидат медицинских наук Людмила Палатная в своем комментарии для издания "Факты".

Она объяснила, что сыпь появляется не сразу, а корь в первые дни напоминает обычную простуду. Отличительная черта такой простуды – она начинается внезапно и остро.

"У ребенка повышается температура, которая иногда достигает 39−40 градусов, возникают сухой кашель и першение в горле, насморк, конъюнктивит", - объяснила Палатная.

Она отметила, что в этот период корь распознать не смогут не только родители, но и опытные врачи. Однако инфекционист рассказала, что есть один характерный признак, который может "намекнуть", что это именно корь.

"Намекнуть" на инфекцию может характерный признак — светобоязнь и слезотечение. Из-за того, что отекают веки, ребенок жмурится и не может смотреть на свет. Еще одна подсказка — высыпания на слизистых, напоминающие рассыпанную манную крупу (пятна Филатова-Коплика). Они появляются на слизистой оболочке щек, деснах, иногда — на половых органах", - пояснила врач и добавила, что не у всех могут проявится такие признаки и посоветовала обратить внимание на кожу на 4-5 день болезни.

"Но у 10−15 процентов детей этого симптома может не быть или он выражен слабо. Поэтому окончательный диагноз становится ясным, когда на четвертый-пятый день у ребенка появляется типичная коревая сыпь в виде узелков (папул) и пятен, которые постепенно увеличиваются и сливаются. Сначала высыпания возникают за ушами, на лице и шее, на второй день опускаются на плечи и туловище, затем — вниз, вплоть до стоп. Лицо ребенка выглядит одутловатым, веки — отекшими, и кажется, будто он только что плакал", - резюмировала Палатная.

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