Компанія Blue Origin, яка належить найбагатшій людині світу Джеффу Безосу, провела успішний запуск своєї ракети-носія "Нью Шепард".

При цьому на відміну від попередніх випробувальних польотів, цього разу ракета містить науково-дослідницьку апаратуру NASA. Агентство викупило всі місця у пасажирській капcулі.

Взагалі "Нью Шепард" призначена для комерційних суборбітальних польотів. Вона складається з одноступеневої багаторазової ракети-носія і пасажирської капсули. Система працює автономно: польотом керують бортовий комп'ютер, а не пілот чи інженери із Землі.