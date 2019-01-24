Найбагатша людина світу запустила у космос власну ракету [ Редактировать ]
Компанія Blue Origin, яка належить найбагатшій людині світу Джеффу Безосу, провела успішний запуск своєї ракети-носія "Нью Шепард".
При цьому на відміну від попередніх випробувальних польотів, цього разу ракета містить науково-дослідницьку апаратуру NASA. Агентство викупило всі місця у пасажирській капcулі.
Взагалі "Нью Шепард" призначена для комерційних суборбітальних польотів. Вона складається з одноступеневої багаторазової ракети-носія і пасажирської капсули. Система працює автономно: польотом керують бортовий комп'ютер, а не пілот чи інженери із Землі.
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