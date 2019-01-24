Щонайменше п'ятеро людей загинули, з десяток були поранені внаслідок стрілянини в американському місті Сербінг у Флориді.

Там невідомий увірвався у відділення банку, захопив заручників і відкрив вогонь по людях. Зловмисника затримали. За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження. Одна з версій події - спроба пограбування.