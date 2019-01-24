Стрілянина у банку: загинули заручники [ Редактировать ]
Щонайменше п'ятеро людей загинули, з десяток були поранені внаслідок стрілянини в американському місті Сербінг у Флориді.
Там невідомий увірвався у відділення банку, захопив заручників і відкрив вогонь по людях. Зловмисника затримали. За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження. Одна з версій події - спроба пограбування.
по теме
Девочка сбежала от убийцы ее родителей: жуткие подробости похищения
Мужчина убил семейную пару, а их дочь похитил, однако спустя три месяца девочке удалось сбежать от маньяка
Девочка сбежала от убийцы ее родителей после трех месяцев заточения
Леденящая душу история всколыхнула весь мир: жуткая история, которую даже самый извращенный режиссер фильмов ужасов не смог бы воспроизвести
Водій Uber зізнався у вбивстві шістьох людей
Водій Uber Джейсон Далтон стверджує, що його розум і тіло в момент скоєння злочинів були "маріонетками" додатка
Работник Uber признался в массовом убийстве
Убийца заявил, что приложение якобы "поработило" его во время работы
Смертельне святкування: День народження закінчився стріляниною
Одна з компаній святкувала родинне свято, та раптом зчинилася сварка, яка закінчилася пострілами