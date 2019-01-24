Понад 850 повідомлень про ДТП надійшло до поліції за минулу добу. Внаслідок аварій травмувалися 43 людини, ще одна - загинула. Більшість автопригод сталася на дорогах Києва. Потім за кількістю аварій - Київська, Дніпропетровська та Харківська області.

Поліцейські закликають бути максимально уважними та обачними за кермом, а за можливості - відмовитися від поїздок.