Через негоду в Україні зросла кількість ДТП [ Редактировать ]
Понад 850 повідомлень про ДТП надійшло до поліції за минулу добу. Внаслідок аварій травмувалися 43 людини, ще одна - загинула. Більшість автопригод сталася на дорогах Києва. Потім за кількістю аварій - Київська, Дніпропетровська та Харківська області.
Поліцейські закликають бути максимально уважними та обачними за кермом, а за можливості - відмовитися від поїздок.
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