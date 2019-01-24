На Всесвітньому економічному форумі в Давосі сьогодні запланований "Український сніданок". Його вже 15 років поспіль влаштовує Фонд Віктора Пінчука. Мають завітати очільниця МЗС Канади Христя Фріланд, колишній держсекретар США Джон Керрі, провідні українські політики та бізнесмени. Обговорять виклики, що постають перед Україною, та майбутні президентські вибори.

Напередодні ж у Давос прибув президент Петро Порошенко. Зустрівся з очільницею МВФ Крістін Лагард, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а також генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Увечері в "Українському домі" відбулося засідання Національної інвестиційної ради, де головував президент. Підписали кілька інвестиційних угод. Зокрема, з американською компанією "Хорайзон Кепітал". Також домовилися про інвестиції в зелену енергетику з французькими та норвезькими підприємствами.

"Кожен день, кожен тиждень, кожен місяць в Україну приходять інвестиції. Дуже важливо, що вони приходять з відомими французькими компаніями, дуже важливо що вони приходять в таку сферу, як відновлювальна енергетика. І дуже важливо, що це доводить ефективність Інвестиційної ради при президенті. Коли за одним столом сидять компанії, які мають загальну капіталізацію один трильйон доларів, і які частину з цих коштів спрямовують в Україну", - зазначив Петро Порошенко, президент України.