Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки [ Редактировать ]
Один обстріл за добу. В районі проведення операції Об'єднаних сил противник вдарив по позиціях українських військових з гранатометів та стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка.
У штабі запевняють - ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
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