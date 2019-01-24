Один обстріл за добу. В районі проведення операції Об'єднаних сил противник вдарив по позиціях українських військових з гранатометів та стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка.

У штабі запевняють - ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.