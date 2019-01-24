Тестова версія космічного корабля Starship, сконструйованого компанією SpaceX для міжпланетних подорожей, зруйнувалася через сильний вітер на космодромі в американському штаті Техас. Про це у своєму Twitter повідомив засновник компанії Ілон Маск. Тепер, каже, щоб відремонтувати макет зорельота знадобиться кілька тижнів.