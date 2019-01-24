Ураган зруйнував космічний корабель Ілона Маска [ Редактировать ]
Тестова версія космічного корабля Starship, сконструйованого компанією SpaceX для міжпланетних подорожей, зруйнувалася через сильний вітер на космодромі в американському штаті Техас. Про це у своєму Twitter повідомив засновник компанії Ілон Маск. Тепер, каже, щоб відремонтувати макет зорельота знадобиться кілька тижнів.
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